Звягинцев Стефан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Звягинцева Параскева Евфимиева
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно