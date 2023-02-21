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Звягинцев Стефан Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Звягинцева Параскева Евфимиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Параскева Евфимиева

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