Земскова (Батанина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Батанина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1868

Отец: Батанинъ Петръ

Мать: Батанина Афимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Земсковъ Петръ

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Емельянова Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1898

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1902

Сын: Земсковъ Василий

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1904

Сын: Земсковъ Николай

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсковъ Александръ Петровъ

Смерть
Неизвестно
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