Земскова (Батанина) Анна
Место рождения
Дата рождения02.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1868
Отец: Батанинъ Петръ
Мать: Батанина Афимія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Земсковъ Петръ
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Емельянова Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Рождение ребёнка
12.06.1898
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Рождение ребёнка
08.04.1902
Сын: Земсковъ Василий
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Рождение ребёнка
06.05.1904
Сын: Земсковъ Николай
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Земсковъ Александръ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно