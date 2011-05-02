Lūse (Bērziņa) Marta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lūse (Bērziņa) Marta

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Место рождения

Gaujiena, Gaujiena parish, Apes novads, Latvia

Дата рождения

01.03.1921

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lūsis Rūdolfs Alfrēds

Бракосочетание
1950

Муж: Lūsis Rūdolfs Alfrēds

Dzīvesbiedrs: Rūdolfs Alfrēds Lūsis
Смерть
02.05.2011
Похороны
Неизвестно

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