Lūse (Bērziņa) Marta
Место рожденияGaujiena, Gaujiena parish, Apes novads, Latvia
Дата рождения01.03.1921
Дата смерти02.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lūsis Rūdolfs Alfrēds
Бракосочетание
1950
Dzīvesbiedrs: Rūdolfs Alfrēds Lūsis
Смерть
02.05.2011
Похороны
Неизвестно