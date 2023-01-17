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Зубарев Мирон Максимович

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.

Отец: Зубарев Архипп Максимович

Мать: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Зубарев Максим Миронович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Зубарев Пётр Миронович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Зубарев Сидор Миронович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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