Зубарев Мирон Максимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.
Отец: Зубарев Архипп Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно