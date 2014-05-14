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Дурнев Кирил Сергеевич
Дурнев Кирил Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Дурнев Сергей Александрович
1989 г.р.
Мать
Дурнева Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2014
Отец:
Дурнев Сергей Александрович
Мать:
Дурнева Елена
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