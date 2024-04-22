Ворончихина (Жуйкова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихина (Жуйкова) Ксения Васильевна

Место рождения

Убытьдур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Между 1829 и 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Убытьдур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.07.1852 ст.

Муж: Семенов Федот Федорович

Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Федота
Рождение ребёнка
19.08.1853 ст.

Сын: Семенов Андрей Федотович

Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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