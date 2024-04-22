Ворончихина (Жуйкова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1829 и 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1831
Бракосочетание
02.07.1852 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Федота
Рождение ребёнка
19.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно