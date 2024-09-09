Колтачихина (Нохрина) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихина (Нохрина) Устинья Степановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Нохрин Степан Егорович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1860г вдова
Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Колтачихин Михаил Федорович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1848

Дочь: Колтачихина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Колтачихин Михаил Федорович

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колтачихин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Колтачихин Михаил Федорович

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1859

Дочь: Колтачихина Анфиса

Отец ребёнка: не указан

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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