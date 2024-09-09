Колтачихина (Нохрина) Устинья Степановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Нохрин Степан Егорович
Мать: не указана
1860г вдова
Бракосочетание
22.01.1847
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1848
Дочь: Колтачихина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Колтачихин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Колтачихин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Колтачихин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1859
Дочь: Колтачихина Анфиса
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно