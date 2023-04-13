Bloom (Gershovich) Betya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bloom (Gershovich) Betya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Gershovich Shmul

Мать: Gershovich Frume Lea

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1972