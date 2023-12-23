Колесник Анна Иоанникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1888
Дочь: Колесник Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH9-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.12.1889
Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH8-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4V-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.08.1896
Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q45-Q?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно