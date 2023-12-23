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Колесник Анна Иоанникиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1888

Дочь: Колесник Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH9-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.12.1889

Сын: Колесник Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH8-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колесник Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4V-6?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Колесник Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Колесник Яков Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q45-Q?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Яков Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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