Маркова (Ветрова) Акилина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Сытник Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Дочь: Демченко Мавра Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Сын: Марков Дмитрий Прокофьевич
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Сын: Марков Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Сын: Марков Кузьма Прокофьевич
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Дочь: Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Дочь: Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Дочь: Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович
Сын: Марков Григорий Прокофьевич
Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович