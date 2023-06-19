Маркова (Ветрова) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Ветрова) Акилина Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1885

Муж: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1886

Дочь: Сытник Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Демченко Мавра Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1893

Сын: Марков Иосиф Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1895

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Марков Дмитрий Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1899

Сын: Марков Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1900

Сын: Марков Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1902

Сын: Марков Кузьма Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Вера Прокофьевна

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Марков Григорий Прокофьевич

Отец ребёнка: Марков Прокофий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно