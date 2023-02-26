MEYER Gaspard
Место рожденияOrmersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения03.01.1734
Дата смерти05.03.1793
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1734
Отец: Meyer Jean
Мать: Marie Elisabeth
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
manoeuvre, laboureur, agriculteur
Смерть
05.03.1793
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE