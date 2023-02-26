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MEYER Gaspard

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Место рождения

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

03.01.1734

Дата смерти

05.03.1793

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1734

Отец: Meyer Jean

Мать: Marie Elisabeth

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
manoeuvre, laboureur, agriculteur
Смерть
05.03.1793
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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