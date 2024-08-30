Алешина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти19.05.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1803
Рождение ребёнка
18.01.1804
Дочь: (Алешина) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Алешина) Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1808
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Алешина) Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1821
Дочь: (Алешина) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1827
Сын: Алешин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Смерть
19.05.1827