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Алешина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

19.05.1827

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1803

Муж: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1804

Дочь: (Алешина) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Алешина) Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1808

Сын: Алешин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Алешина) Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алешин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алешин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1821

Дочь: (Алешина) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1827

Сын: Алешин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Смерть
19.05.1827

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