Кулевич Евдокия Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1802
Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Екатерина Лазарева
Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев
Рождение ребёнка
26.07.1808
Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев
Рождение ребёнка
28.10.1809
Дочь: Параскева Лазарева
Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев
Смерть
Неизвестно