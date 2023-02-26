Кулевич Евдокия Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулевич Евдокия Леонова

Кулевич Евдокия Леонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1802

Сын: Кулевич Нестор Лазарев

Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Екатерина Лазарева

Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1808

Сын: Кулевич Силуян (Назаров)

Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1809

Дочь: Параскева Лазарева

Отец ребёнка: Кулевич Лазарь (Назарий) Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close