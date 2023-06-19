Василий Харламов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Харлам Киприянов
Мать: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лука Васильев
Мать ребёнка: Федосья Самойлова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Федосья Самойлова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Федосья Самойлова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Федосья Самойлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сава Васильев
Мать ребёнка: Федосья Самойлова
Смерть
Неизвестно