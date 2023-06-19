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Василий Харламов

Место рождения

Укшезеро, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Харлам Киприянов

Мать: Варвара Иванова

Укшезеро, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лука Васильев

Мать ребёнка: Федосья Самойлова

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Федосья Самойлова

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Федосья Самойлова

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Федосья Самойлова

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сава Васильев

Мать ребёнка: Федосья Самойлова

Смерть
Неизвестно