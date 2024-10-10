Максютова Шарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютова Шарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

1834 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделгафур

Рождение ребёнка
02.06.1834

Сын: Исмагил

Отец ребёнка: Габделгафур

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1836

Дочь: Салиха

Отец ребёнка: Габделгафур

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1838

Сын: Исхак

Отец ребёнка: Габделгафур

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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