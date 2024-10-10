Максютова Шарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габделгафур
Рождение ребёнка
02.06.1834
Сын: Исмагил
Отец ребёнка: Габделгафур
Рождение ребёнка
10.10.1836
Дочь: Салиха
Отец ребёнка: Габделгафур
Рождение ребёнка
19.10.1838
Сын: Исхак
Отец ребёнка: Габделгафур