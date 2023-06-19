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Яновский Леонтий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.06.1863

Дата смерти

24.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1863

Отец: Яновский Иван Иванович

Мать: Яновская Ефросинья Петровна

Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Яновская Акилина Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Яновский Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна

Рождение ребёнка
22.01.1889

Сын: Яновский Макар Леонтьевич

Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна

Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Яновский Порфирий Леонтьевич

Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1911
Причина смерти: язва