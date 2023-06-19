Яновский Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.06.1863
Дата смерти24.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1863
Бракосочетание
15.01.1884
Рождение ребёнка
25.01.1887
Сын: Яновский Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
22.01.1889
Сын: Яновский Макар Леонтьевич
Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Яновский Порфирий Леонтьевич
Мать ребёнка: Яновская Акилина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1911
Причина смерти: язва