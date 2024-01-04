Хайрутдинов Миндин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинов Миндин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Дамир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Хайрутдинов Дамир

Мать ребёнка: Не помню

Рождение ребёнка
21.12.1953

Сын: Хайрутдинов Тальгат

Мать ребёнка: Не помню

Смерть
Неизвестно

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