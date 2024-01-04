Хайрутдинов Миндин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Дамир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хайрутдинов Дамир
Мать ребёнка: Не помню
Рождение ребёнка
21.12.1953
Сын: Хайрутдинов Тальгат
Мать ребёнка: Не помню
Смерть
Неизвестно