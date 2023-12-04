Battseren Batchuluun
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979
Отец: Batchuluun
Мать: Tserendulam Sodnom
Рождение ребёнка
2006
Сын: Оргил
Мать ребёнка: Darisuren Sereeter
Рождение ребёнка
2009
Сын: Баттоголдор
Мать ребёнка: Darisuren Sereeter
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Маргад
Мать ребёнка: Darisuren Sereeter
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Darisuren Sereeter