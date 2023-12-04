Battseren Batchuluun — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Battseren Batchuluun

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

Дети

2006 г.р.
2009 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979

Отец: Batchuluun

Мать: Tserendulam Sodnom

Рождение ребёнка
2006

Сын: Оргил

Мать ребёнка: Darisuren Sereeter

Рождение ребёнка
2009

Сын: Баттоголдор

Мать ребёнка: Darisuren Sereeter

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Маргад

Мать ребёнка: Darisuren Sereeter

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Darisuren Sereeter

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