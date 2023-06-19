Руднев Автоном Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1889
Отец: Руднев Кондрат Фомич
Бракосочетание
29.09.1913
Жена: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Руднев Александр Автономович
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Анна Автономовна
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
03.11.1917
Дочь: Неонила Автономовна
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
16.01.1919
Дочь: Неонила Автономовна
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Руднев Александр Автономович
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
14.11.1923
Дочь: Надежда Автономовна
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Рождение ребёнка
25.11.1930
Сын: Руднев Анатолий Автономович
Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно