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Руднев Автоном Кондратьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1889

Отец: Руднев Кондрат Фомич

Мать: Руднева Гликерия Ивановна

Бракосочетание
29.09.1913

Жена: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Руднев Александр Автономович

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Анна Автономовна

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
03.11.1917

Дочь: Неонила Автономовна

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
16.01.1919

Дочь: Неонила Автономовна

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Руднев Александр Автономович

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
14.11.1923

Дочь: Надежда Автономовна

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Рождение ребёнка
25.11.1930

Сын: Руднев Анатолий Автономович

Мать ребёнка: Руднева Хиония Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно