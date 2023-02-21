Becker Niilo Rikhard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Becker Niilo Rikhard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1914

Дата смерти

15.06.1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914

Отец: Becker Aarne Arthur

Мать: Becker Ingeborg

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Becker Eva Ulla

Работа или профессия
Неизвестно
lääkärikapteeni
Смерть
15.06.1944
Похороны
Неизвестно
Sankarihauta 11/17, Jyväskylä, Keski-Suomi, Finland
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