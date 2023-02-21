Becker Niilo Rikhard
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1914
Дата смерти15.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914
Отец: Becker Aarne Arthur
Мать: Becker Ingeborg
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Becker Eva Ulla
Работа или профессия
Неизвестно
lääkärikapteeni
Смерть
15.06.1944
Похороны
Неизвестно
Sankarihauta 11/17, Jyväskylä, Keski-Suomi, Finland