Волков Феодор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Феодор Яковлевич

Волков Феодор Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Жена: Волкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Волкова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Волков Александр Федорович

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close