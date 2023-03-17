Волков Феодор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Волкова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1905
Сын: Волков Александр Федорович
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно