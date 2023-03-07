Potocki h. Pilawa (Srebrna) Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPotocki h. Pilawa (Srebrna) Stanisław

Potocki h. Pilawa (Srebrna) Stanisław

avatar

Место рождения

Збараж, Вінницька область

Дата рождения

1698

Дата смерти

08.02.1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Збараж, Вінницька область
Бракосочетание
1733

Жена: Potocka H.pilawa Srebrna Helena

Супруг(-а): Stanisław Potocki h. Pilawa (Srebrna)
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Potocki H. Pilawa (srebrna) Wincenty Gaweł

Мать ребёнка: Potocka H.pilawa Srebrna Helena

Броды, Львівська область
Смерть
08.02.1760
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close