Potocki h. Pilawa (Srebrna) Stanisław
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти08.02.1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1733
Супруг(-а): Stanisław Potocki h. Pilawa (Srebrna)
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Potocki H. Pilawa (srebrna) Wincenty Gaweł
Мать ребёнка: Potocka H.pilawa Srebrna Helena
Броды, Львівська область
Смерть
08.02.1760