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Плаутин Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1895

Дата смерти

30.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895

Отец: Плаутин Николай Сергеевич

Мать: Плаутина Мария Михайловна

Бракосочетание
С 23.06.1927 по 18.02.1932

Жена: Плаутина Татьяна Владимировна

г. Париж, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Рождение ребёнка
1928

Сын: Плаутин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Плаутина Татьяна Владимировна

Смерть
30.12.1942
г. Филиппвиль, Алжир, Французское государство