Плаутин Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1895
Дата смерти30.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Бракосочетание
С 23.06.1927 по 18.02.1932
г. Париж, Иль-де-Франс, третья Французская республика
Рождение ребёнка
1928
Сын: Плаутин Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Плаутина Татьяна Владимировна
Смерть
30.12.1942
г. Филиппвиль, Алжир, Французское государство