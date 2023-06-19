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Мялкин Андрей Александров

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Место рождения

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мялкин Александр Ильин

Мать: Мялкина Мария Григорьева

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1887

Жена: Мялкина Александра Ионова

Рождение ребёнка
19.12.1890

Дочь: Анисия Андреева

Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1892

Дочь: Елизавета Андреева

Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова

Рождение ребёнка
?.02.1895

Сын: Мялкин Николай Андреев

Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мялкин Петр Андреев

Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1907
Причина смерти: Рак