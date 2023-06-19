Мялкин Андрей Александров
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Мялкин Александр Ильин
Мать: Мялкина Мария Григорьева
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
19.12.1890
Дочь: Анисия Андреева
Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова
Рождение ребёнка
07.10.1892
Дочь: Елизавета Андреева
Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова
Рождение ребёнка
?.02.1895
Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мялкин Петр Андреев
Мать ребёнка: Мялкина Александра Ионова
Смерть
1907
Причина смерти: Рак