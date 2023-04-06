Никифорова Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Лукерья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Никифоров Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифоров Никифор Тихонович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Парасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифоров Никифор Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Никифор Тихонович

Смерть
Неизвестно