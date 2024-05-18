Камзина (Горбунова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камзина (Горбунова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1963

Отец: Горбунов Василий Михайлович

Мать: Горбунова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камзин Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1983

Сын: Камзин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1986

Сын: Камзин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1988

Дочь: Камзина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович

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