Камзина (Горбунова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1963
Отец: Горбунов Василий Михайлович
Мать: Горбунова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1983
Сын: Камзин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1986
Сын: Камзин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1988
Дочь: Камзина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Камзин Николай Александрович