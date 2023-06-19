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Руднев Филипп Кондратьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899

Отец: Руднев Кондрат Фомич

Мать: Руднева Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Филипповна

Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: Инна Филипповна

Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
17.12.1926

Дочь: Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
22.02.1928

Сын: Руднев Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
02.04.1931

Дочь: Галина Филипповна

Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Наталья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно