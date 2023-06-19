Руднев Филипп Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899
Отец: Руднев Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Филипповна
Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: Инна Филипповна
Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
17.12.1926
Дочь: Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1928
Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
02.04.1931
Дочь: Галина Филипповна
Мать ребёнка: Руднева Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руднева Наталья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно