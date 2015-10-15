Гиричева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиричева Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1922

Дата смерти

15.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1947

Сын: Гиричев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Гиричев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиричев Николай Иванович

Смерть
15.10.2015