Гиричева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1922
Дата смерти15.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1947
Сын: Гиричев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Гиричев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гиричев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2015