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Марья Гаврилова

Место рождения

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1854

Отец: Гаврило Яков

Мать: Наталья Трофимова

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Александр Несторов

Рождение ребёнка
11.11.1874

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
16.12.1875

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
21.02.1880

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
11.10.1882

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
12.12.1885

Сын: Федор Александров

Отец ребёнка: Александр Несторов

Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
крестная Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно
Алтыново, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд

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