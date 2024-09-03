Марья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения12.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1854
Отец: Гаврило Яков
Мать: Наталья Трофимова
Бракосочетание
11.11.1873
Муж: Александр Несторов
Рождение ребёнка
11.11.1874
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Александр Несторов
Рождение ребёнка
16.12.1875
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Несторов
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Несторов
Рождение ребёнка
21.02.1880
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Несторов
Рождение ребёнка
11.10.1882
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александр Несторов
Рождение ребёнка
12.12.1885
Сын: Федор Александров
Отец ребёнка: Александр Несторов
крестная Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно