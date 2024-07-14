Смирнов Вячеслав Григорьевич 1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Вячеслав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Смирнов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Смирнова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно

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