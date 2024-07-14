Смирнов Вячеслав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Сын: Смирнов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Смирнова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна
Смерть
Неизвестно