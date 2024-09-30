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Иконен Иосиф Петрович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.07.1881

Дата смерти

14.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881

Отец: Иконен Петр Томасович

Мать: Иконен (Мейер) Мария Адамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Иконен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: (Иконен) Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Иконен) Ида Иосифовна

Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.11.1925

Сын: Иконен Эйно Иосифович

Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Иконен Вилье Иосифович

Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.01.1933

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