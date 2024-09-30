Иконен Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения01.07.1881
Дата смерти14.01.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1912
Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: (Иконен) Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: (Иконен) Ида Иосифовна
Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
24.11.1925
Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
15.02.1927
Мать ребёнка: Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Смерть
14.01.1933