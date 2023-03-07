Ушмаева Ульяна Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Кондратей Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Ушмаев (ушмав) Данила Кондратьев
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Кондратей Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762