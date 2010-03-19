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Дмитриев Игорь Алексеевич
Дмитриев Игорь Алексеевич
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
19.03.2010
Пол
Мужской
Отец
Дмитриев Алексей Геннадьевич
1981 г.р.
Мать
Дмитриева (Данилова) Светлана Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2010
Отец:
Дмитриев Алексей Геннадьевич
Мать:
Дмитриева Светлана Александровна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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