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Дмитриев Игорь Алексеевич

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2010

Отец: Дмитриев Алексей Геннадьевич

Мать: Дмитриева Светлана Александровна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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