Дмитриева (Данилова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1983
Бракосочетание
20.08.2009
Рождение ребёнка
19.03.2010
Сын: Дмитриев Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
11.09.2011
Сын: Дмитриев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
29.02.2016
Сын: Дмитриев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич