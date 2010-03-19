Дмитриева (Данилова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Данилова) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1983

Отец: Данилов Александр Семёнович

Мать: Данилова Вера Ивановна

Бракосочетание
20.08.2009

Муж: Дмитриев Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.03.2010

Сын: Дмитриев Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
11.09.2011

Сын: Дмитриев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
29.02.2016

Сын: Дмитриев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Геннадьевич

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