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Соплинъ Ерофей
Соплинъ Ерофей
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1788
Пол
Мужской
Отец
Соплинъ Михей
1732 г.р.
Мать
Соплина Агафья Тихонова
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Соплинъ Михей
Мать:
Соплина Агафья Тихонова
Дурасовка
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