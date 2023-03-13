Соплина Агафья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Соплинъ Фома
Отец ребёнка: Соплинъ Михей
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788
Сын: Соплинъ Ерофей
Отец ребёнка: Соплинъ Михей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Соплинъ Михей
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белый Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соплинъ Михей