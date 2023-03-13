Соплина Агафья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплина Агафья Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.
1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Соплинъ Фома

Отец ребёнка: Соплинъ Михей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Соплинъ Ерофей

Отец ребёнка: Соплинъ Михей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Соплинъ Михей

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соплинъ Михей

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