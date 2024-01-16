Ордин Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Николай Семёнович

Место рождения

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ордин Семён Ефимович

Мать: ?

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ордин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Ордина Евдокия Андреевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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