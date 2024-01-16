Ордин Николай Семёнович
Место рожденияд. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ордин Семён Ефимович
Мать: ?
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ордина Евдокия Андреевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно