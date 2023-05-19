Некрасова (-) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

07.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1886

Сын: Некрасов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Некрасов-Большаков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1889

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1892

Дочь: Лидия Васильева

Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.06.1886
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: родами