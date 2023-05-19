Некрасова (-) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти07.06.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1886
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович
Бракосочетание
28.01.1887
Рождение ребёнка
19.04.1889
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1892
Дочь: Лидия Васильева
Отец ребёнка: Некрасов-Большаков Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1886
Причина смерти: родами