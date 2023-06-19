Шаульская (Каштанова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти07.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1867
Рождение ребёнка
28.04.1868
Дочь: Зотова Мавра Стефановна
Отец ребёнка: Шаульский Стефан Климентьевич
Рождение ребёнка
07.02.1879
Дочь: Клаудатос Анна Стефановна
Отец ребёнка: Шаульский Стефан Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1887
Причина смерти: чахотка