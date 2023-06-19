Шаульская (Каштанова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульская (Каштанова) Агафья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

07.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Шаульский Стефан Климентьевич

Рождение ребёнка
28.04.1868

Дочь: Зотова Мавра Стефановна

Отец ребёнка: Шаульский Стефан Климентьевич

Рождение ребёнка
07.02.1879

Дочь: Клаудатос Анна Стефановна

Отец ребёнка: Шаульский Стефан Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1887
Причина смерти: чахотка