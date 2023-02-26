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Крупский Ефрем Марков

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Место рождения

г.Велиж

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Крупский ?

Мать: ?

г.Велиж
Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1882
отставной лейб-гвардии Финляндского полка ротный фельдшер
Рождение ребёнка
30.12.1883

Сын: Крупский Василий Ефремов

Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1884

Сын: Крупский Иван Ефремов

Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Крупский Алекандр Ефремов

Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1888

Сын: Крупский Пётр Ефремов

Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1890

Дочь: Серафима Ефремова

Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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