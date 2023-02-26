Крупский Ефрем Марков
Место рожденияг.Велиж
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Крупский ?
Мать: ?
г.Велиж
Бракосочетание
27.01.1882
Военная служба
1882
отставной лейб-гвардии Финляндского полка ротный фельдшер
Рождение ребёнка
30.12.1883
Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова
Рождение ребёнка
17.06.1884
Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Крупский Алекандр Ефремов
Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова
Рождение ребёнка
14.06.1888
Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова
Рождение ребёнка
30.07.1890
Дочь: Серафима Ефремова
Мать ребёнка: Крупская Мелания Климентова
Смерть
Неизвестно