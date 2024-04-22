Масленникова (Заикина) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Заикина) Юлия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1977

Отец: Заикин Александр Борисович

Мать: Заикина (Нечкина) Елена Алексеевна

Бракосочетание
15.07.1994

Муж: Хайруллин Николай Кафильевич

Рождение ребёнка
06.10.1994

Дочь: Файзуллина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Хайруллин Николай Кафильевич

Рождение ребёнка
13.09.2006

Дочь: Масленникова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович

Бракосочетание
26.01.2007

Муж: Масленников Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
17.02.2008

Сын: Масленников Никита Владимирович

Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
30.07.2013

Дочь: Масленникова Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Масленникова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович

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