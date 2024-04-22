Масленникова (Заикина) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1977
Бракосочетание
15.07.1994
Рождение ребёнка
06.10.1994
Дочь: Файзуллина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Хайруллин Николай Кафильевич
Рождение ребёнка
13.09.2006
Дочь: Масленникова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович
Бракосочетание
26.01.2007
Рождение ребёнка
17.02.2008
Сын: Масленников Никита Владимирович
Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
30.07.2013
Дочь: Масленникова Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Масленникова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Масленников Владимир Владимирович