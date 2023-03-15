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(Chościak-Popiel h. Sulima) Zofia
(Chościak-Popiel h. Sulima) Zofia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Пол
Женский
Отец
Chościak-Popiel H. Sulima Paweł
1807 г.р.
Мать
Chościak-Popiel H. Sulima (Sołtyk H. Wł.) Emilia
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Chościak-Popiel H. Sulima Paweł
Мать:
Chościak-Popiel H. Sulima Emilia
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