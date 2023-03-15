(Chościak-Popiel h. Sulima) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Chościak-Popiel h. Sulima) Zofia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Chościak-Popiel H. Sulima Paweł

Мать: Chościak-Popiel H. Sulima Emilia

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