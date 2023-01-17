Возжаев Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения03.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1999
Сын: Возжаев Владислав Александрович
Мать ребёнка: Возжаева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.2006
Дочь: Возжаева Валерия Александровна
Мать ребёнка: Возжаева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно