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Возжаев Александр Валентинович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1999

Сын: Возжаев Владислав Александрович

Мать ребёнка: Возжаева Наталья Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.07.2006

Дочь: Возжаева Валерия Александровна

Мать ребёнка: Возжаева Наталья Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возжаева Наталья Алексеевна

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