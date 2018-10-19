Ракитина (Йофина) Инна Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитина (Йофина) Инна Исаковна

Ракитина (Йофина) Инна Исаковна

avatar

Место рождения

Улан-Уде

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

19.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Уде
Рождение ребёнка
30.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Riga
Рождение ребёнка
09.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рига
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.2018
Riga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close