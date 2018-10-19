Ракитина (Йофина) Инна Исаковна
Место рожденияУлан-Уде
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти19.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Улан-Уде
Рождение ребёнка
30.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Riga
Рождение ребёнка
09.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рига
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.10.2018
Riga