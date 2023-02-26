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Демидова Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Кузнецов Филипп

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Захаров Николай Захаров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Демидов Иван Аникандров

Отец ребёнка: Демидов Аникандр Захаров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Демидов Никифор Аникандров

Отец ребёнка: Демидов Аникандр Захаров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Захаров

Смерть
Неизвестно
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