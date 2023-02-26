Демидова Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Кузнецов Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Захаров Николай Захаров
Рождение ребёнка
21.08.1903
Отец ребёнка: Демидов Аникандр Захаров
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Демидов Никифор Аникандров
Отец ребёнка: Демидов Аникандр Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно