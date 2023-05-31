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Соловьев Гаврила Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Соловьев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Соловьев Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Соловьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно