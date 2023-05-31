Соловьев Гаврила Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Соловьев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Соловьев Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Соловьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно