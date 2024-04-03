Семина(Петрова) (ПетроваЖуравлева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Семина) Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Семина) Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Семина) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович
Смерть
Неизвестно