Семина(Петрова) (ПетроваЖуравлева) Евдокия Ивановна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Петрова) (ПетроваЖуравлева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петров(Журавлев) Иван Прокофьев

Мать: Журавлева Аграфена Ермолаевна Старшая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Григорий Старшой Семенович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Семина) Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Семин Панфил Григорьев

Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Семина) Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Семина) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Старшой Семенович

Смерть
Неизвестно

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