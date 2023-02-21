Ардентов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардентов Николай Александрович

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломской рн. село Введенское

Дата рождения

10.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния, Чухломской рн. село Введенское
Сын священника, место работы - Управление торфоразработок, Ириновское, экономист-плановик. Проживал Ленинград, ул. Бронницкая, д.14б, кв 4. до ареста 05.03. 1935 года, осужден 09.03.1935г. Приговор 5 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардентова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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