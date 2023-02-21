Ардентов Николай Александрович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломской рн. село Введенское
Дата рождения10.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния, Чухломской рн. село Введенское
Сын священника, место работы - Управление торфоразработок, Ириновское, экономист-плановик. Проживал Ленинград, ул. Бронницкая, д.14б, кв 4. до ареста 05.03. 1935 года, осужден 09.03.1935г. Приговор 5 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно