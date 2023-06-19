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Щербаков Григорий Тимофеевич

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Щербаков Тимофей Леонтьевич

Мать: Щербакова Авдотья Антоновна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1864 ст.

Дочь: Щербакова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1875 ст.

Сын: Щербаков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.

Дочь: Щербакова Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1881 ст.

Сын: Щербаков Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно