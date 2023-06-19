Щербаков Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
13.05.1864 ст.
Дочь: Щербакова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
08.07.1875 ст.
Сын: Щербаков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
11.01.1878 ст.
Дочь: Щербакова Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
11.03.1881 ст.
Сын: Щербаков Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно