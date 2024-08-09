Белоглазова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Сын: Белоглазов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Белоглазов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
1984
Сын: Белоглазов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Белоглазов Анатолий Владимирович