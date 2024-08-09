Белоглазова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоглазов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
1982

Сын: Белоглазов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Белоглазов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Белоглазов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Белоглазов Анатолий Владимирович

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